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Смартфон OPPO Reno 17 Pro может объединить 6,32-дюймовый дисплей, три камеры с разрешением до 200 Мп и аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. Такие характеристики приписывает будущей новинке китайский инсайдер Digital Chat Station. Если сведения подтвердятся, аппарат предложит сочетание компактного корпуса и крупной батареи, которое редко встречается в смартфонах с небольшим экраном.

По предварительным данным, Reno 17 Pro оснастят плоским дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 8550 SUPER. OPPO пока не подтвердила ни характеристики устройства, ни название чипсета.

Основная камера, по слухам, получит сенсор на 200 Мп. Её дополнят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера также будет 50-мегапиксельной. Такая конфигурация рассчитана на съёмку с разными углами обзора и оптическим приближением.

Ожидается, что серия Reno 17 дебютирует в Китае в ноябре 2026 года. При этом ёмкость аккумулятора, скорость зарядки, толщина и масса Pro-версии пока не раскрыты. Все перечисленные характеристики основаны на утечках, а не на официальной спецификации OPPO.

Источник: gizmochina