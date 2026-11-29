OPPO Find X10 Pro Max стал первым смартфоном, в котором разрешение 200 Мп получили сразу все три основные камеры. Необычнее всего выглядит сверхширокоугольный модуль: вместо привычного небольшого сенсора производитель установил матрицу оптического формата 1/1,56 дюйма. Она способна захватывать вдвое больше света по сравнению с предыдущим поколением этой камеры.

Основная камера построена на 200-Мп сенсоре ISOCELL HPC формата 1/1,28 дюйма, разработанном совместно OPPO и Samsung. Она использует технологию DeepPix для расширения динамического диапазона до 17 ступеней. Сверхширокоугольный модуль получил угол обзора 124 градуса и автофокус, а 200-Мп перископический телеобъектив оснащён оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.1. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см, поэтому он подходит и для макросъёмки.

Все три камеры поддерживают запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду и 8K при 30 кадрах в секунду. Это позволяет переключаться между разными фокусными расстояниями без необходимости отказываться от высокого разрешения видеозаписи. За обработку снимков отвечает система LUMO True Image Engine, а настройка изображения создавалась при участии Hasselblad.

Пока OPPO остаётся единственным производителем, который реализовал три 200-Мп камеры в одном актуальном флагмане. Другие компании используют такие сенсоры преимущественно для основной камеры или телеобъектива, а переход на сверхширокоугольную оптику с аналогичным разрешением требует значительно более крупной матрицы. Впрочем, 200 Мп сами по себе не гарантируют превосходства над 50-Мп камерами: многое зависит от оптики, размера пикселей и алгоритмов обработки.

Источник: weibo