OnePlus сделала магнитный кулер меньше банковской карты: толщина — 9,7 мм

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OnePlus готовит к выпуску компактный магнитный кулер Ice Card Mini Magnetic Cooler, который по площади меньше банковской карты. Аксессуар предназначен для охлаждения смартфона во время игр и других ресурсоёмких задач. Его представят 12 октября одновременно с новым смартфоном OnePlus 16.

Автор: OnePlus Источник: www.gizmochina.com

Устройство имеет размеры 70 x 53,4 мм, толщину 9,7 мм в основной части и до 12,3 мм в области воздухозаборника. Масса составляет около 50 г. Система охлаждения объединяет термоэлектрический чип TEC и воздушный обдув, направленный на наиболее нагревающуюся область смартфона. Предусмотрены два режима работы: тихий с уровнем шума около 25 дБ и более производительный с шумом до 35 дБ.

Кулер крепится магнитами с усилием около 10 Н. Для смартфонов без встроенных магнитов OnePlus предусмотрела дополнительную магнитную пластину, поэтому аксессуар можно использовать с разными устройствами на Android и iOS. Питание подаётся через USB-C при напряжении до 5 В и токе 0,7 А. По данным производителя, пауэрбанк на 10 000 мА·ч обеспечивает до восьми часов работы кулера на максимальном режиме.

На корпусе предусмотрен световой индикатор: синий сигнализирует о высоком режиме охлаждения, зелёный — о тихом, а мигающий красный указывает на неисправность. Корпус выполнен из поликарбоната и алюминиевого сплава. Цена Ice Card Mini пока не объявлена. В Китае продажи должны начаться после презентации 12 октября в 19:00 по местному времени.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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1 комментарий

L
Имею такой с весны 2026 года. Максимально нравится, работает прекрасно даже на первой мощности, бесшумно. Холодит отлично. Выглядит прекрасно. Лёгкий компактный. Рекомендую. Наверное лучше охлад из всего что есть сейчас.

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