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OnePlus вывела на официальный сайт смартфон Turbo 6Xs с аккумулятором на 7000 мА·ч и экраном с частотой обновления 144 Гц. Новинка получила процессор MediaTek Dimensity 7360 SUPER, но доступна только в одной конфигурации — с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цена составляет 1999 юаней.

Здесь есть интересная деталь: Turbo 6Xs фактически повторяет техническую основу OnePlus Turbo 6X, представленного ещё в июне 2026 года. У обоих смартфонов одинаковые процессор, диагональ и разрешение экрана, аккумулятор и мощность зарядки. Похоже, OnePlus решила расширить линейку не за счёт новой платформы, а за счёт отдельной конфигурации памяти и оформления.

Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления до 144 Гц и частоту опроса касаний 240 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный Dimensity 7360 SUPER с частотой до 2,5 ГГц и графикой Arm Mali-G615. Основная камера объединяет сенсоры на 50 и 2 Мп, фронтальная получила разрешение 8 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Также предусмотрены NFC, две SIM-карты с поддержкой 5G, боковой сканер отпечатков пальцев и слот для карты памяти. Корпус размером 165,85 x 76 x 8,55 мм весит около 208 г. Покупателям доступны белая и красная расцветки.

Источник: ithome