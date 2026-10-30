OnePlus не стала ждать ноября и уже выпускает стабильную ColorOS 17: более 20 смартфонов и планшетов получат Android 17 до весны 2027 года

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus начала распространять стабильную версию ColorOS 17 раньше первоначального графика. Обновление уже стало доступно для нескольких смартфонов и планшетов компании, хотя старт массового выпуска планировался только на конец октября. Об этом сообщается на официальном форуме производителя.

Автор: Mayer Tawfik Источник: unsplash.com

Согласно первоначальному расписанию, распространение прошивки должно было начаться 29 октября. Однако компания решила не дожидаться этой даты и приступила к выпуску раньше. Первые пользователи получили стабильную версию системы уже 22 октября. Теперь обновление постепенно становится доступно для других устройств.

ColorOS 17 создана на базе Android 17. Помимо стандартных возможностей этой операционной системы, производитель добавил собственные изменения. В частности, переработан интерфейс, обновлены уведомления, появились новые варианты оформления и изменился внешний вид системных приложений. Также расширен набор инструментов с ИИ.

Полный график распространения обновления выглядит следующим образом:

Срок выхода Устройства
Октябрь 2026 года OnePlus 15, OnePlus Pad 4, OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s
Ноябрь 2026 года OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE6, OnePlus Pad 3
Декабрь 2026 года OnePlus 12R, OnePlus 12R Genshin Impact Edition, OnePlus 11, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE6 Lite, OnePlus Nord CE5, OnePlus Pad 2, OnePlus Pad Go 2
I квартал 2027 года OnePlus Nord 4, OnePlus N6, OnePlus N6x, OnePlus N6 Lite, OnePlus Pad Lite

Проверить наличие прошивки можно непосредственно на устройстве. Для этого необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Система и обновления» и выбрать пункт «Загрузить и установить». Поскольку обновление выпускается постепенно, оно может появиться не у всех владельцев одновременно.

Источник: Gadgets360

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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