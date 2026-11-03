OnePlus может закрыть линейку компактных смартфонов: OnePlus 15T рискует остаться последним

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OnePlus может прекратить выпуск компактных смартфонов и сосредоточиться на моделях с широкими экранами. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания пока не планирует обновлять линейку небольших устройств. Это означает, что прямой преемник OnePlus 15T в ближайшее время, вероятно, не появится.

Автор: Shawn Rain Источник: unsplash.com

Последним компактным смартфоном бренда остаётся OnePlus 15T, представленный в марте 2026 года. Он получил 6,32-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч. При ширине корпуса 71,82 мм смартфон весит около 194 г, а рамки вокруг дисплея со всех четырёх сторон составляют всего 1,1 мм.

Устройство оснащено основной камерой на 50 Мп и телеобъективом на 50 Мп с оптическим увеличением 3,5x. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также предусмотрены защита IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Wi-Fi 7.

Однако есть важная оговорка: OnePlus 15T так и не вышел на международный рынок и продаётся только в Китае. Его стартовая цена за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составила 4299 юаней (около 645 долларов). Сам OnePlus пока не подтвердил отказ от компактных моделей и не объявлял сроки изменения линейки.

Источник: phonearena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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