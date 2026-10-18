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Смартфоны линейки OnePlus Ace 7 уже принимают предварительные заказы на маркетплейсах; ожидаются две версии — OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro. Первые кадры дизайна новинок появились в социальных сетях.

На снимках видна прямоугольная площадка камер, внутри которой размещён активный вентилятор охлаждения. Задняя крышка градиентная, с логотипами OnePlus и серии ACE.

По данным инсайдера @DigitalChatStation, топовые модели OnePlus, чей релиз запланирован на конец месяца, получат основную камеру на 200 Мп, а Pro-версия дополнительно обзаведётся телеобъективом на 50 Мп с 3,5-кратным зумом. Использоваться будет тот же алгоритм обработки изображений, что и во флагмане OPPO.

Источник: IThome