OnePlus 16 обошёл Ace 7 Pro по камерам и зарядке, но оба смартфона получили аккумулятор на 9000 мА·ч

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus 16 и Ace 7 Pro оказались гораздо ближе друг к другу по автономности, чем можно ожидать от флагманской и более доступной моделей. Оба смартфона оснащены аккумуляторами с эквивалентной ёмкостью 9000 мА·ч и экранами с частотой обновления до 185 Гц. Однако в камерах, производительности и возможностях зарядки между ними есть заметные различия.

Автор: Шон Рейн Источник: unsplash.com

OnePlus 16 получил более современный процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Ace 7 Pro использует Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 3-нм техпроцессом. У старшей модели также предусмотрены беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и поддержка обратной беспроводной зарядки, которых нет у Ace 7 Pro. Проводная зарядка у обоих устройств достигает 100 Вт.

Главное различие заметно и в фотосъёмке. OnePlus 16 оснащён тремя основными камерами: 200-мегапиксельной, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной и 50-мегапиксельной телефотокамерой. У Ace 7 Pro установлены две камеры на 200 и 50 Мп, причём вторая использует перископическую оптику с 3,5-кратным оптическим приближением. Фронтальная камера старшей модели получила разрешение 50 Мп против 16 Мп у Ace 7 Pro.

При этом дисплеи обоих смартфонов имеют диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2772 x 1272 пикселя и поддерживают частоту обновления до 185 Гц в совместимых играх. Максимальный объём накопителя OnePlus 16 составляет 1 ТБ, столько же предлагает и Ace 7 Pro. Поэтому выбор между устройствами определяется не столько экраном или автономностью, сколько производительностью, дополнительными камерами и поддержкой беспроводной зарядки.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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