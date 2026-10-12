Одни Google Pixel уже остались без обновлений, другие будут получать их до 2033 года: Google раскрыла сроки поддержки смартфонов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google продлила срок поддержки своих смартфонов, но обновления будут выходить не для всех моделей одинаково долго. Одни устройства уже остались без официальных исправлений, тогда как другие продолжат получать новые версии Android и обновления безопасности еще несколько лет.

Автор: Daniel Romero Источник: unsplash.com

Переломным моментом стал выход Pixel 8 в 2023 году. Компания объявила, что будет поддерживать эту серию и более новые смартфоны в течение семи лет. Речь идет не только о защите от угроз, но и о крупных обновлениях операционной системы. Для более старых устройств действуют прежние правила, поэтому год выпуска остается важным ориентиром при выборе смартфона.

Сроки поддержки популярных моделей приведены в таблице ниже:

Модель Окончание поддержки
Pixel — Pixel 5a Поддержка завершена
Pixel 6, Pixel 6 Pro Октябрь 2026 года
Pixel 6a Июль 2027 года
Pixel 7, Pixel 7 Pro Октябрь 2027 года
Pixel 7a Май 2028 года
Pixel Fold Июнь 2028 года
Pixel 8, Pixel 8 Pro Октябрь 2030 года
Pixel 8a Май 2031 года
Pixel 9, Pixel 9 Pro Август 2031 года
Pixel 9a Апрель 2032 года
Pixel 10, Pixel 10 Pro Август 2032 года
Pixel 10a Март 2033 года
Pixel 11, Pixel 11 Pro Август 2033 года

После окончания официальной поддержки смартфон продолжит работать, однако перестанет получать новые исправления безопасности. Со временем это может повысить риски при использовании банковских приложений, мобильных платежей и хранении личных данных.

Продлить срок службы старого устройства можно с помощью сторонних прошивок, например LineageOS. Они позволяют получать некоторые обновления и исправления, но не гарантируют защиту всех компонентов смартфона. Кроме того, изменение системы может ограничить работу отдельных приложений.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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