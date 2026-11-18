Один флагман делает ставку на камеру, другой — на автономность и игры. Motorola Signature 27 и OnePlus 16 получили одинаковый процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но производители по-разному распределили возможности устройств. Разница особенно заметна в камерах: Motorola установила перископический модуль на 200 Мп, а OnePlus отдала такое разрешение основной камере.

У Motorola 7000 мА·ч, у OnePlus — 9000 мА·ч. Разница составляет почти 29%, причём OnePlus дополнила аккумулятор проводной зарядкой на 100 Вт против 90 Вт у конкурента. В играх китайский смартфон тоже получил преимущество: его экран работает на частоте до 185 Гц, а частота опроса касаний достигает 520 Гц. Motorola использует тандемную AMOLED-панель с заявленной пиковой яркостью до 12 000 нит.

Но у Motorola есть два весомых аргумента. Её перископическая камера на 200 Мп дополнена основным сенсором Sony LYTIA L910 на 50 Мп с технологией LOFIC, которая помогает сохранять детали в светлых и тёмных участках кадра. Кроме того, производитель обещает семь крупных обновлений Android и семь лет исправлений безопасности. OnePlus ограничилась пятью годами обновлений системы и шестью годами поддержки безопасности.

Главное препятствие для OnePlus 16 — доступность. Смартфон продаётся в Китае по цене от 5999 юаней, а международный запуск пока не подтверждён. Motorola Signature 27 выходит на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки. В итоге одинаковый процессор не делает эти аппараты прямыми конкурентами: OnePlus предлагает более мощную игровую платформу и крупный аккумулятор, а Motorola — продвинутый зум, длительную поддержку и более широкую географию продаж.

Источник: gizmochina