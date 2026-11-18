Google готовит для Android функцию, которая позволит использовать один номер телефона сразу на двух смартфонах. Новая возможность получила название Android Fast Switch и должна избавить пользователей от необходимости переносить SIM-карту между устройствами. Первые упоминания разработки уже обнаружили в одном из приложений компании.

Идея похожа на решение, которое Apple представила вместе с iPhone Duo. Оно позволяет пользоваться одним телефонным номером на двух смартфонах, не оформляя отдельное подключение для каждого гаджета. Теперь аналогичный сценарий может появиться и на Android.

На разработку обратили внимание журналисты Android Authority, изучившие код приложения Google SIM Manager. Найденные записи описывают автоматическое переключение мобильной связи между двумя устройствами. Например, если пользователь разблокирует второй смартфон, связь должна перейти на него. При этом номер останется прежним, а вручную менять SIM-карты не потребуется.

Сейчас владельцам Android приходится переносить SIM-карту или eSIM с одного устройства на другое. Одновременно пользоваться одним номером на двух смартфонах значительно сложнее. Android Fast Switch может изменить эту ситуацию. По предварительным данным, для работы нововведения оба гаджета должны быть подключены к одной учетной записи Google.

Однако появление функции будет зависеть не только от самой Google. Важную роль сыграют операторы связи: им предстоит обеспечить поддержку технологии и определить условия ее использования. Например, у Apple аналогичное решение доступно не у всех операторов, а некоторые из поддерживающих его компаний взимают дополнительную плату.

Пока также неизвестно, какие именно смартфоны смогут работать с этой функцией. В первую очередь поддержку могут получить устройства Pixel и Galaxy, но официального списка совместимых моделей нет. Не объявлена и дата запуска. Пока функция существует лишь в виде упоминаний в программном коде, поэтому компании еще предстоит рассказать, когда и на каких устройствах она появится.

Источник: AndroidPolice