Samsung может разделить Galaxy S27 Ultra на версии с разными стандартами оперативной и встроенной памяти. Согласно новой утечке, модель с накопителем на 256 ГБ не получит LPDDR6 и UFS 5.0. Более современные компоненты появятся начиная с версии на 512 ГБ. Об этом сообщил ресурс Notebookcheck со ссылкой на опубликованную инсайдером Vampire King таблицу конфигураций.

Всего в линейке Galaxy S27 ожидается десять вариантов смартфонов, но только три из них, если утечка верна, получат одновременно LPDDR6 и UFS 5.0. Для Galaxy S27 Ultra с 256 ГБ предусмотрены прежние стандарты памяти. Версия на 512 ГБ перейдёт на LPDDR6, но сохранит 12 ГБ оперативной памяти. Максимальные 16 ГБ ОЗУ оставят исключительно модификации с накопителем на 1 ТБ.

Разница особенно заметна на фоне возможностей нового стандарта UFS 5.0. Samsung заявляет для этой памяти последовательную скорость чтения до 10,8 ГБ/с и записи до 9,5 ГБ/с. Энергоэффективность должна быть на 40% выше, чем у UFS 4.1. Однако даже покупка Galaxy S27 Ultra не гарантирует получения самых современных компонентов: выбор версии с минимальным объёмом накопителя может означать и более медленную память.

Пока речь идёт только об утечке, а не о подтверждённых характеристиках Samsung. Автор публикации не уточнил регион, для которого составлена таблица, хотя Notebookcheck предполагает, что речь идёт о южнокорейском рынке. До выхода семейства Galaxy S27 конфигурации ещё могут измениться.

Источник: notebookcheck