Очередная лопата! Смартфон iQOO Z-серии среднего класса с 7-дюймовым дисплеем и АКБ 10 Ач

Сообщается, что в разработке находится пара телефонов Z-серии iQOO. Хотя ожидается, что китайский рынок скоро получит iQOO Z12 Turbo, бренд, похоже, также разрабатывает модели среднего класса, такие как iQOO Z12x и iQOO Z12 Lite, для мирового рынка. Теперь новая утечка от Digital Chat Station раскрыла подробности о том, что, по-видимому, является еще одним телефоном серии Z12.

По словам информатора, телефон iQOO вошел в стадию формования, а это означает, что его размер и форма в значительной степени фиксированы. Не уточняется название устройства, похоже, что имеется в виду телефон серии Z12. Загадочный телефон серии Z появится на китайском рынке к середине 2027 года и будет иметь аккумулятор емкостью более 10 000 мАч. Также предполагается, что он будет оснащен огромным 7-дюймовым дисплеем.

Пост Digital Chat Station Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Таким образом, iQOO Z12S может стать идеальным кандидатом, который соответствует деталям, опубликованным в последней утечке DCS. Однако рекомендуется дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать окончательное маркетинговое название устройства.

Источник: Gizmochina