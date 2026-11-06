Обновление One UI 9 вызвало сбои в работе SIM-карт и Wi-Fi на смартфонах Samsung

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с аппаратными и сетевыми сбоями после установки стабильного обновления графической оболочки One UI 9. Проблема затронула широкий спектр устройств южнокорейского производителя, от среднебюджетных моделей Galaxy A52s и A56 до флагманских Galaxy S24 Plus и Galaxy Z Fold 7.

Основные жалобы владельцев связаны с самопроизвольным отключением Wi-Fi, сбоями при переключении на диапазон 5 ГГц и полной неработоспособностью физических SIM-карт, которые перестают определяться встроенными диагностическими утилитами. Кроме того, зафиксирован повышенный расход заряда аккумулятора из-за постоянного поиска сети. Сброс сетевых настроек и возвращение гаджетов к заводским параметрам не устраняют обнаруженные неполадки.

Автор: samsung Источник: www.samsung.com

Поскольку сбои наблюдаются на смартфонах как с процессорами Exynos, так и с чипами Snapdragon, эксперты связывают проблему с ошибками в базовом коде One UI 9 или в общих файлах прошивки модема. Представители технической поддержки Samsung пока предлагают использовать безопасный режим работы устройств до выпуска официального исправления.

Источник: teknolojioku

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Автор dima0782 Рейтинг +613.70
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