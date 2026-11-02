Обновление One UI 9 получило множество положительных отзывов от пользователей

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Редакция издания Android Authority попросила аудиторию поделиться мнением о One UI 9 — и, судя по откликам, обновление ОС от Samsung до Android 17 публика встретила благожелательно.

Стабильную версию One UI 9 компания начала распространять в конце сентября текущего года; сейчас круг устройств, на которые приходит эта прошивка на базе Android 17, постепенно расширяется.

One UI 9 Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

В голосовании поучаствовали свыше 1300 человек, и преобладающая часть участников осталась при положительном мнении о новой версии ОС от Samsung. «Хорошим» обновление назвали 35,1% респондентов, ещё 25,9% заявили, что «в восторге». Если сложить обе эти категории, картина вырисовывается такая: в целом One UI 9 признали удачным релизом новой версии ОС Samsung.

При этом без недовольных не обошлось. Порядка 15% опрошенных заявили, что обновление их «не впечатлило». Сразу после выхода новой версии ОС Samsung появлялись жалобы на разнообразные сбои. Однако спустя несколько недель после старта развёртывания One UI 9 ни один из них не оказался по-настоящему серьёзным.

По комментариям эксперты отобрали ряд причин, объясняющих, почему большинство пользователей приняло обновление Samsung столь тепло. Больше всего опрошенные отмечают такие плюсы, как ускоренный запуск приложений, а также новый внешний вид интерфейса.

Galaxy S26 FE Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

Есть и те, кто настроен критичнее. Некоторые обращают внимание на главную проблему, касающуюся автономности устройства после обновления до One UI 9. После перехода на One UI 9 аккумулятор теряет заряд более чем на 10% быстрее.

По большей части претензии к новой версии ОС Samsung звучат редко. Эксперты Android Authority заключили, что One UI 9 выглядит в целом удачным релизом и не слишком радикальным обновлением от Samsung.

Источник: androidauthority