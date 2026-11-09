Новый среднебюджетный хит OPPO Reno 17 показали до премьеры: известны главные особенности

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Смартфоны OPPO Reno 17 и Reno 17 Pro получили официальный дизайн перед презентацией, которая состоится 16 ноября в Китае. Самой необычной версией станет Encounter Cat: её голубая задняя панель украшена рельефным изображением кошки. Компания также показала остальные варианты оформления двух моделей.

Обычный Reno 17 предложат в цветах Encounter Cat, Ice Moon White и Cocoa Brown. У Reno 17 Pro будут версии Encounter Cat, First Snow White и Cocoa Brown. Белые исполнения отличаются отделкой: у стандартной модели задняя панель получила волнообразную текстуру, а у Pro она гладкая. Кроме того, старшая версия компактнее, а вырез фронтальной камеры у неё меньше.

Ожидается, что Reno 17 оснастят 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, процессором Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятором на 8000 мА·ч. Reno 17 Pro, по предварительным данным, получит 6,32-дюймовый дисплей, чип Dimensity 8550 Super и батарею на 7200 мА·ч. Получается, что стандартная модель сможет предложить более ёмкий аккумулятор, несмотря на более доступное положение в линейке. Обе версии, как ожидается, выйдут с накопителями на 256 или 512 ГБ и оперативной памятью до 12 ГБ.

Вместе со смартфонами OPPO представит планшет Pad Air 6 и умные часы Watch 5. Продажи Reno 17 в Китае уже сопровождаются предварительными заказами, однако характеристики устройств пока официально не раскрыты. Их подтвердят на презентации 16 ноября.

Источник: gizmochina