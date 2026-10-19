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Honor раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Win RT 2, который войдет в готовящуюся к выходу серию Win 2. Главной особенностью модели станет аккумулятор на 12 070 мАч. Это больше, чем у старшего Win 2, которому достанется батарея на 10 100 мАч.

Таким образом, Win RT 2 получит один из самых емких аккумуляторов среди ожидаемых игровых смартфонов. Компания уже показала дизайн устройства, который отличается от оформления старшей модели. Несмотря на большую батарею, корпус выглядит относительно тонким.

На задней панели разместят две камеры. Изменится и конструкция системы охлаждения: если у Win 2 предусмотрены два вентилятора, то на опубликованных изображениях версии RT 2 подобного решения не видно. При этом полностью отказываться от активного охлаждения производитель, вероятно, не станет. Смартфон может получить один вентилятор, но официального подтверждения пока нет.

Презентация серии состоится в Китае 21 октября. Вместе с двумя упомянутыми моделями компания готовит еще один смартфон — Win Turbo 2. Его характеристики пока не раскрываются. Ожидается, что больше информации о новинках появится во время официального мероприятия.

Источник: Notebookcheck