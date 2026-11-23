Неделя обещает быть насыщенной для рынка смартфонов: производители готовят сразу несколько заметных премьер в Китае и Индии. Первой выступит Honor, которая 23 ноября представит семейство Honor 700 из трёх моделей. Их объединят аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч, основные камеры на 200 Мп и дополнительные экраны на задней панели.

24 ноября внимание переключится на Huawei и Motorola. Huawei покажет складной Mate X8, а также тонкий смартфон Mate 90 Air и часы Watch Air. Для Mate X8 ожидаются внутренний экран диагональю 8,15 дюйма и внешний на 6,5 дюйма, однако эти параметры пока основаны на утечках. В тот же день в Индии дебютирует Motorola Edge 70 Neo. Его уже отличает аккумулятор на 7000 мА·ч, дополненный зарядкой мощностью 45 Вт. Смартфону также приписывают 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 3.

26 ноября очередь дойдёт до Vivo: компания представит в Индии серию X500. Эти смартфоны уже вышли в Китае в сентябре, поэтому индийская премьера станет расширением географии продаж. В линейку входят X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Старшая версия выделяется 200-мегапиксельной телефотокамерой ZEISS APO и аккумулятором на 8000 мА·ч, тогда как обычная модель получила батарею на 7500 мА·ч. Индийские цены и окончательные конфигурации пока не объявлены.

Таким образом, главная тенденция этой недели — увеличение ёмкости аккумуляторов даже в моделях, которые претендуют на флагманский уровень. Honor сразу предлагает 9000 мА·ч, Motorola — 7000 мА·ч, а Vivo — до 8000 мА·ч. При этом Huawei делает ставку на складную конструкцию и тонкий корпус. Глобальные сроки выхода большинства перечисленных новинок пока не раскрыты.

Источник: gizmochina