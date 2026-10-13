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Компания Oppo представила глобальную версию пользовательской оболочки ColorOS 17 на базе Android 17 и опубликовала официальный график развертывания обновления. Новая прошивка делает упор на производительность, интеграцию функций искусственного интеллекта и элементы визуального дизайна «Flow» с анимированными эффектами рендеринга.

В обновлении появились продвинутые ИИ-инструменты: аналог системы хранения данных AI Mind Space, агентский сервис AI Mind Pilot, проактивный помощник AI Mind Suggest и редактор фотографий AI Photo Agent. Производитель заявляет о повышении стабильности запуска приложений на 55% и улучшении удержания программ в памяти на 25%.

Глобальный запуск обновления начнется 29 октября. В первую волну войдут флагманские смартфоны серий Find N и Find X9, а также линейка Reno16. В ноябре и декабре прошивку получат устройства предыдущих поколений, планшеты, а также модели серий K и F. Релиз для оставшихся совместимых устройств запланирован на первый квартал 2027 года. Обновление ColorOS 17 также поступит на глобальные устройства брендов Realme и OnePlus.

Источник: 9to5google