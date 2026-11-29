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В Samsung нашли еще один способ привлечь внимание владельцев Galaxy к фирменной страховке Care+. В бета-версии One UI 9.5 обнаружили механизм, который отслеживает падения смартфона и после определенных происшествий предлагает пользователю оформить дополнительную защиту. Речь идет о Galaxy S26 Ultra, однако аналогичная система обнаружения падений работает и на складном Galaxy Z Fold 8.

Ранее смартфоны бренда уже умели фиксировать подобные события, но теперь эти сведения сможет использовать приложение «Гарантия и обслуживание». Оно получает данные о произошедших падениях и на их основе определяет, когда показать предложение о покупке Care+.

Уведомление может появиться после одного падения с высоты около 90 см на твердую поверхность либо после нескольких менее серьезных происшествий за месяц. При этом компания не сообщает пользователю напрямую, что смартфон падал. Вместо этого на экране появляется предложение защитить устройство от повреждений.

Есть важное ограничение: оформить страховку после происшествия недостаточно, чтобы получить компенсацию за уже нанесенный ущерб. Care+ не распространяется на повреждения, полученные до подключения услуги. В США приобрести защиту обычно можно одновременно со смартфоном или в течение 60 дней после его покупки.

Новые уведомления относятся к рекламной категории, поэтому пользователи смогут отказаться от них. Для этого достаточно открыть настройки уведомлений, найти системное приложение «Гарантия и обслуживание» и отключить категорию «Маркетинг». При этом сама функция обнаружения падений останется активной.

Пока нововведение нашли только в тестовой версии One UI 9.5. Появится ли оно в общедоступном обновлении и получат ли его другие смартфоны бренда, пока неизвестно.

Источник: Phonearena