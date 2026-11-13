Nothing показали в облике нового BlackBerry — фанат придумал смартфон с физической клавиатурой и подсветкой Glyph

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Поклонник Nothing разработал концепт смартфона с полноценной QWERTY-клавиатурой, который напоминает легендарные BlackBerry, но сохраняет фирменный прозрачный дизайн современной марки. Проект показывает, как могла бы выглядеть модель Nothing для тех, кому надоели сенсорные клавиатуры и одинаковые прямоугольные смартфоны.

Устройство получило полупрозрачный корпус с матовой поверхностью, затемнённые клавиши с точечной маркировкой в стиле фирменного шрифта Ndot и четыре ряда физических кнопок. Почти квадратный экран занимает верхнюю половину передней панели. Ниже расположена клавиатура с разделённой клавишей пробела и выпуклыми клавишами, рассчитанными на набор текста большими пальцами.

Самое необычное решение — перенос подсветки Glyph с задней панели на переднюю. Световые элементы расположены по нижним углам корпуса, поэтому уведомления можно замечать, не переворачивая смартфон. На боковой грани предусмотрены красные кнопки, а снизу находятся разъём USB-C и две решётки динамиков. Внешний вид дополняют красная клавиша в нижнем ряду и точечные обозначения символов.

Концепт создал пользователь Reddit под ником ObjectiveOk223. Это не официальный проект Nothing: компания не объявляла о разработке подобного устройства. При этом идея появилась на фоне возвращения интереса к смартфонам с физическими клавиатурами. Например, Clicks Communicator оценили в $649, а Unihertz Titan 2 Elite — в $489,99. У Nothing потенциально было бы преимущество в виде узнаваемого дизайна и собственной розничной сети, но пока речь идёт только о пользовательской концепции.

Источник: yankodesign