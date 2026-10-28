Номер знакомого могут подменить прямо в телефонной книге: Google готовит новую защиту для Android 18

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Google изменит работу с телефонной книгой в Android 18, чтобы защитить пользователей от подмены номеров и появления фальшивых записей. Вместо предоставления приложениям широкого доступа к контактам система предложит использовать встроенный инструмент для добавления и изменения данных. Это позволит ограничить возможности программ, которые могут использовать разрешения в недобросовестных целях.

Сейчас приложениям, которым нужно сохранить новый контакт, может потребоваться разрешение WRITE_CONTACTS. Оно дает возможность не только добавлять записи, но и редактировать уже существующие. Из-за этого потенциально вредоносная программа может незаметно заменить номер телефона знакомого человека или создать поддельный контакт с именем родственника. Такие изменения способны ввести пользователя в заблуждение.

В Android 18 компания намерена внедрить единый редактор контактов. Приложение сможет передать сведения для новой записи, а пользователь проверит их и подтвердит сохранение через системный интерфейс. Для быстрого ввода предусмотрена компактная форма, которую можно развернуть для указания дополнительных данных.

При этом сторонние менеджеры контактов, приложения для звонков и блокировки спама не потеряют возможность работать с адресной книгой. Для них предусмотрено отдельное разрешение, которое появится в Android 17 QPR2. В отличие от стандартного запроса доступа, его придется самостоятельно включать в настройках системы.

С 2027 года компания также планирует обязать разработчиков подавать заявки на получение этого разрешения через Play Console. При этом желание сохранить собственный редактор вместо использования системного инструмента само по себе не станет основанием для расширенного доступа.

Изменение должно решить и проблему несовместимости сторонних редакторов. Сейчас некоторые приложения могут терять часть введенных сведений или сохранять контакт после случайного нажатия кнопки возврата. Единый системный интерфейс призван сделать добавление и изменение записей более предсказуемым на разных устройствах Android.

Источник: AndroidPolice