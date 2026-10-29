Nokia 2360 Flip объединила кнопочную клавиатуру и семейный контроль — новую модель показала HMD

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HMD выпустила кнопочную раскладушку Nokia 2360 Flip, которой родственники могут управлять удалённо через приложение. Телефон рассчитан прежде всего на пожилых людей, которым бывает сложно самостоятельно настраивать устройство, но в нём предусмотрены и функции родительского контроля. При этом новинка поддерживает только сети 2G — без 4G LTE, что ограничивает её применение в странах, где старые сети уже отключили или готовятся отказаться от них.

Автор: HMD Источник: www.gizmochina.com

Приложение Family Assist для Android и iOS позволяет добавлять контакты, устанавливать напоминания, менять громкость и настраивать экстренные вызовы. Связь между приложением и телефоном идёт через SMS, поэтому мобильный интернет на самой раскладушке не требуется. Отдельная оранжевая кнопка SOS при удержании в течение трёх секунд запускает звонок на заранее выбранный номер и отправляет сообщения максимум пяти контактам.

Внутри Nokia 2360 Flip установлен экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением QVGA, снаружи — дисплей на 1,77 дюйма. Телефон работает под управлением S30+, оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 1450 мА·ч и, по данным производителя, может проработать до 15 дней в режиме ожидания или до 27,5 часа в режиме разговора. Также предусмотрены FM-радио, разъём для наушников 3,5 мм, USB-C и слот для карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ.

Для детей предусмотрены школьный режим, ограничивающий доступ к функциям часами и экстренными вызовами, фильтрация контактов и блокировка отдельных приложений. Настройки защищены семейным PIN-кодом. HMD пока не объявила цену и дату начала продаж Nokia 2360 Flip.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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