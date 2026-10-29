Nokia 2360 Flip объединила кнопочную клавиатуру и семейный контроль — новую модель показала HMD

HMD выпустила кнопочную раскладушку Nokia 2360 Flip, которой родственники могут управлять удалённо через приложение. Телефон рассчитан прежде всего на пожилых людей, которым бывает сложно самостоятельно настраивать устройство, но в нём предусмотрены и функции родительского контроля. При этом новинка поддерживает только сети 2G — без 4G LTE, что ограничивает её применение в странах, где старые сети уже отключили или готовятся отказаться от них.

Приложение Family Assist для Android и iOS позволяет добавлять контакты, устанавливать напоминания, менять громкость и настраивать экстренные вызовы. Связь между приложением и телефоном идёт через SMS, поэтому мобильный интернет на самой раскладушке не требуется. Отдельная оранжевая кнопка SOS при удержании в течение трёх секунд запускает звонок на заранее выбранный номер и отправляет сообщения максимум пяти контактам.

Внутри Nokia 2360 Flip установлен экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением QVGA, снаружи — дисплей на 1,77 дюйма. Телефон работает под управлением S30+, оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 1450 мА·ч и, по данным производителя, может проработать до 15 дней в режиме ожидания или до 27,5 часа в режиме разговора. Также предусмотрены FM-радио, разъём для наушников 3,5 мм, USB-C и слот для карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ.

Для детей предусмотрены школьный режим, ограничивающий доступ к функциям часами и экстренными вызовами, фильтрация контактов и блокировка отдельных приложений. Настройки защищены семейным PIN-кодом. HMD пока не объявила цену и дату начала продаж Nokia 2360 Flip.

Источник: gizmochina