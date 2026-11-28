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В Samsung Galaxy S27 Ultra могут заметно улучшить качество ночной съемки. По словам инсайдера, новая основная камера смартфона сможет передавать больше деталей и делать более яркие фотографии при слабом освещении. Отдельно источник отмечает качество видеозаписи, которое, по его утверждению, также должно существенно вырасти.

Об этом сообщил известный своими утечками источник в социальной сети X. Впрочем, никаких примеров снимков или видеороликов он пока не представил. Поэтому оценить реальные изменения и сравнить их с результатами Galaxy S26 Ultra на данный момент невозможно.

При этом информация о прогрессе в ночной съемке появилась не впервые. Еще одна более ранняя утечка указывала на изменения в обработке изображений: фотографии, сделанные в темноте, должны стать чище, а цифрового шума на них будет меньше. Новые сведения косвенно подтверждают, что производитель уделяет особое внимание съемке при недостаточном освещении.

Одновременно компания может пересмотреть состав основной камеры. По предварительным данным, S27 Ultra получит три модуля вместо четырех у предшественника. Ожидаются главный датчик разрешением 200 Мп, сверхширокоугольная камера на 50 Мп и телеобъектив на 50 Мп с пятикратным оптическим приближением. При этом отдельный модуль с трехкратным зумом может исчезнуть. Также ранее сообщалось о возможном отказе от лазерной системы автофокусировки.

Презентация новой серии ожидается в начале 2027 года. До выхода смартфонов остается еще несколько месяцев, поэтому в ближайшее время могут появиться дополнительные сведения о камерах и возможностях обработки фотографий.

Источник: Gsmarena