Ночные фотографии iPhone 18 Pro могут стать заметно хуже из-за одной настройки: тест выявил ограничение камеры

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В iPhone 18 Pro и 18 Pro Max компания расширила возможности управления камерой, добавив ручную настройку выдержки. Однако тестирование DPReview показало, что использование этой функции может ухудшить качество фотографий. Особенно заметно это при съемке в темноте, когда смартфону приходится справляться с недостатком света.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Основная камера обоих смартфонов получила разрешение 48 МП и переменную диафрагму, которую можно менять в диапазоне от f/1.5 до f/4.0. При этом владельцам доступна не только регулировка диафрагмы, но и самостоятельный выбор выдержки. Как выяснили специалисты, именно второй вариант влияет на работу встроенной системы обработки изображений.

В обычном режиме смартфон делает несколько кадров подряд и объединяет их в одну фотографию. Благодаря этому он способен уменьшать шумы, сохранять больше деталей в темных и светлых областях и улучшать итоговое изображение. Такой подход особенно важен при недостаточном освещении.

Но при ручном выборе выдержки камера перестает объединять несколько кадров. В результате снимки могут получаться темнее и содержать больше шумов, даже если установленные параметры совпадают с теми, которые смартфон выбрал бы автоматически. Кроме того, при таком способе съемки нельзя воспользоваться ночным режимом.

Таким образом, ручная настройка выдержки дает пользователю больше контроля над процессом фотографирования, но одновременно ограничивает возможности автоматической обработки. Для съемки днем это может быть не столь критично, однако ночью разница в качестве становится заметнее. Тем, кто хочет получить максимально чистые и детализированные фотографии в сложных условиях освещения, стоит учитывать это ограничение.

Источник: Notebookcheck

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