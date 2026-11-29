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Samsung готовит заметное обновление камер для флагманов Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, которые ожидаются в 2027 году. Впервые за несколько лет компания может заменить основной датчик на совершенно новый 200-мегапиксельный сенсор.

Однако изменения не ограничатся аппаратной частью: производитель также работает над улучшением ночной съемки, видеозаписи и дополнительными возможностями приложения камеры.

Предполагается, что в новых смартфонах появится ISOCELL HP6, который придет на смену HP2. Последний компания использует в моделях Ultra начиная с S23 Ultra. Новый сенсор должен лучше справляться со сложным освещением и передавать больше деталей на снимках. Также ожидается расширение возможностей приближения без заметной потери качества.

По сведениям инсайдеров, особое внимание компания уделила ночной съемке. Компания якобы переработала соответствующий режим с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что фотографии при слабом освещении станут ярче, а мелкие детали будут заметнее. Существенные улучшения также обещают для видеозаписи, качество которой, по словам Ice Universe, должно заметно вырасти.

Еще несколько нововведений обнаружили в коде тестовой версии One UI 9.5. Одним из них может стать режим Vision, позволяющий смартфону анализировать происходящее перед объективом. Пользователь сможет задавать вопросы об увиденных предметах и переводить текст прямо через приложение камеры. Для работы этой функции, предположительно, будут использоваться Google Gemini и собственная технология AI Vision.

Кроме того, компания разрабатывает автоматическое размытие фона. Камера сможет самостоятельно распознавать людей и животных и применять эффект портретной съемки без необходимости вручную выбирать соответствующий режим. Интенсивность размытия можно будет менять самостоятельно.

Ожидается, что часть программных нововведений сможет появиться и на более старых смартфонах Galaxy. Однако пока неизвестно, какие именно модели получат новые функции.

Источник: Notebookcheck