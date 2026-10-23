Не удается войти в аккаунт и завершить настройку: владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra столкнулись с проблемой после обновления One UI 9

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| Новость | Смартфоны и телефоны

После обновления до One UI 9 владельцы Galaxy S26 Ultra начали сообщать о сбоях, мешающих пользоваться смартфоном. В некоторых случаях устройство зависает на этапе первоначальной настройки, а попытка войти в учетную запись Samsung заканчивается ошибкой. Компания подтвердила наличие неполадки и рассказала, как временно обойти ее до выхода исправления.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

По сообщениям пользователей на Reddit и форуме компании, смартфон не может открыть страницу с правилами учетной записи. Вместо нее появляется уведомление о невозможности загрузить веб-страницу. Некоторые владельцы также столкнулись с черным экраном и не смогли перейти к главному экрану устройства.

В компании объяснили, что причиной сбоя стала проблема с WebView — компонентом, который позволяет приложениям открывать интернет-страницы. Ошибка возникает при использовании нестабильной версии этого компонента в некоторых сетях. По данным компании, неполадка связана с обновлением One UI 9.

Пока постоянное решение не выпущено, компания советует обновить браузер до последней версии. Если отдельного приложения WebView нет, необходимо проверить наличие обновлений для Google Chrome. Также рекомендуется подключиться к Wi-Fi вместо мобильного интернета и повторить попытку входа в аккаунт.

При этом жалобы на зависания поступают не только от владельцев S26 Ultra. Пользователи S24 и S25 Ultra в некоторых регионах тоже сообщают о проблемах при запуске устройств после установки One UI 9. В отдельных случаях помогала принудительная перезагрузка, а некоторые пользователи смогли запустить смартфон после отключения Wi-Fi и мобильного интернета. Однако универсального способа устранить сбой пока нет.

Источник: Gadgets360

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