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Vivo готовит серьезное обновление камеры для своего следующего флагмана. Смартфон Vivo X500 Ultra проходит испытания с новым 200-мегапиксельным телеобъективом, который получит более крупный сенсор, чем у предыдущих моделей серии. Если эта разработка дойдет до серийного производства, компания впервые за несколько поколений увеличит размер датчика изображения в телефото-камере своих флагманов.

По данным китайского инсайдера DCS, в одном из последних инженерных образцов используется сенсор оптического формата 1/1,12 дюйма. Для сравнения, модели X100 Ultra, X200 Ultra и X300 Ultra оснащены 200-мегапиксельными датчиками формата 1/1,4 дюйма. Таким образом, будущая модель может получить заметно более крупный сенсор при сохранении прежнего разрешения.

Увеличение площади датчика примерно на 56% потенциально позволит камере захватывать больше света. Это особенно важно при съемке вечером и в помещениях, где смартфонам сложнее получать качественные снимки без лишнего шума. Однако окончательный результат будет зависеть и от оптики, и от обработки изображений.

По предварительной информации, производитель планирует представить новинку в марте или апреле 2027 года. Об этом ранее говорил вице-президент компании. Стоимость смартфона пока не объявлена, а характеристики камеры и других компонентов могут измениться до выхода устройства.

Источник: Notebookcheck