Motorola Signature 27 оказалась не такой одинаковой для всех — обнаружены две версии аккумулятора

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Motorola выпустила Signature 27 с двумя вариантами аккумулятора: в зависимости от страны флагман получит батарею на 7000 или 5500 мА·ч. Разница составляет 1500 мА·ч — более 21% ёмкости. Причём уменьшенная версия предназначена для Германии, что прямо указано в материалах производителя.

Автор: Motorola Источник: www.phonearena.com

Различия подтверждает европейская база EPREL. Модификация XT2701-1 получила аккумулятор с номинальной ёмкостью 6790 мА·ч, а XT2701-5 — 5350 мА·ч. Это гарантированные минимальные значения, которым соответствуют заявленные производителем типичные ёмкости 7000 и 5500 мА·ч.

Разница заметна и в расчётной автономности. По данным EPREL, большая батарея обеспечивает 77 часов 45 минут работы на одном цикле, уменьшенная — 61 час 29 минут. Потеря составляет более 16 часов по методике испытаний базы.

При этом обе версии поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт. Беспроводная зарядка достигает 50 Вт. Motorola пока не объяснила, почему для немецкого рынка выбрала аккумулятор меньшей ёмкости.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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