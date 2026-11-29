Motorola готовит необычный складной смартфон Razr Flex, который получит более широкие и компактные пропорции, чем привычные устройства серии Razr Fold. Новинка должна расширить линейку складных аппаратов компании и составить конкуренцию Galaxy Z Fold 8 и iPhone Duo. Однако вместо ожидавшегося выхода в конце 2026 года устройство теперь связывают с запуском в 2027-м.

По предварительным данным, Razr Flex оснастят внутренним OLED-экраном диагональю 6,92 дюйма с разрешением 2364 x 1728 пикселей и адаптивной частотой обновления до 165 Гц. Внешний дисплей получит диагональ 4,97 дюйма. За производительность, как ожидается, будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Основная камера будет состоять из двух модулей по 50 Мп: главного с цифровым увеличением до 30 крат и сверхширокоугольного. Для автопортретов предусмотрены две 32-мегапиксельные камеры — по одной для каждого экрана. Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. При этом данные о беспроводной зарядке расходятся: ранние утечки указывали на 25 Вт, но запись в базе Wireless Power Consortium для модели XT2761 подтверждает поддержку Qi2 с профилем до 15 Вт.

Ключевая интрига теперь связана со сроками выхода. На австралийском сайте поддержки Motorola появилось упоминание Razr Flex 2027, что указывает на перенос предполагаемого дебюта на следующий год. Ранее источники рассчитывали на середину декабря 2026-го. Сама Motorola пока не объявила ни точную дату презентации, ни окончательные характеристики смартфона. Поэтому все технические параметры, кроме сведений из сертификационной документации, следует считать предварительными.

Источник: gizmochina