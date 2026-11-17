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Motorola показала новый смартфон с 50-мегапиксельной камерой Sony LYTIA, оптической стабилизацией и поддержкой Ultra HDR. Компания пока не раскрывает название устройства, но, судя по предыдущим утечкам, это может быть Edge 70 Neo.

На тизере видна задняя панель в тёмно-зелёном цвете с квадратным блоком камер. Основной сенсор получит разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию. Остальные модули производитель пока не раскрыл.

По предварительным данным, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Также ожидаются Android 16 и 6 ГБ оперативной памяти. Помимо тёмно-зелёного, устройство могут выпустить в розовом, светло-зелёном и светло-голубом цветах.

Motorola пока не подтвердила название модели, полный набор характеристик и дату премьеры. Поэтому Edge 70 Neo остаётся наиболее вероятной версией, а не официально объявленным устройством.

Источник: ithome