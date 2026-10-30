Международные версии Samsung Galaxy S27 прошли сертификацию: базовый флагман сохранит прежнюю скорость зарядки

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Младшая версия Galaxy S27, как следует из новых документов, сохранит ограничение максимальной мощности зарядки 25 Вт. Смартфон прошел одобрение UL Solutions Demko. В опубликованных материалах обнаружились сведения сразу о нескольких модификациях устройства, предназначенных для разных стран.

Указанные параметры питания соответствуют мощности около 25 Вт. Ранее аналогичные данные появились в китайской базе сертификации 3C. Теперь информация получила дополнительное подтверждение: ограничение будет действовать не только для китайской версии, но и для международных вариантов S27.

Таким образом, производитель, вероятно, не планирует менять характеристики зарядки флагмана. Для сравнения, нынешний S26 также оснащен поддержкой зарядки на 25 Вт. При этом старшие представители семейства, версии Plus и Ultra, традиционно получают более высокие показатели, поэтому делать выводы об их возможностях по документам базовой модели пока нельзя.

Остальные характеристики аккумулятора S27 пока не раскрываются. Нет новых сведений и о беспроводной зарядке. У предшественника она поддерживает мощность до 15 Вт, но сохранится ли этот показатель в следующем поколении, пока неизвестно.

Ожидается, что компания представит семейство S27 в начале 2027 года. По предварительным данным, в линейку войдут четыре модели, а презентация может состояться в конце января или начале февраля. Также ранее сообщалось о возможном появлении функции защиты информации на экране не только в версии Ultra. Окончательные характеристики будущих смартфонов производитель пока не раскрывал.

Источник: Gizmochina