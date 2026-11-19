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Samsung разрабатывает для фирменной оболочки One UI 9.5 новый инструмент защиты личной информации. Он предназначен для полного уничтожения данных во внутренней памяти смартфона, чтобы их нельзя было вернуть даже с помощью специализированных программ для восстановления файлов.

Обычное удаление фотографий, документов и других файлов не всегда означает, что они исчезают из памяти безвозвратно. В некоторых случаях информацию удается извлечь даже после сброса устройства к заводским настройкам. Для более надежной очистки обычно применяют перезапись памяти случайными данными, однако такая процедура требует дополнительного времени и специальных инструментов.

Как обнаружили специалисты Android Authority, в коде One UI 9.5 появились упоминания функции «Безопасное удаление». Она должна автоматически очищать внутреннюю память смартфона с помощью перезаписи данных, делая их последующее восстановление практически невозможным.

Перед запуском процедуры система предупредит владельца о нескольких особенностях. В частности, очистка может занять продолжительное время, а остановить или отменить ее после начала выполнения не получится. Поэтому компания рекомендует заранее проверить уровень заряда аккумулятора.

Новая возможность может пригодиться тем, кто собирается продать смартфон, передать его другому человеку или просто отказаться от дальнейшего использования. В таких ситуациях обычного удаления файлов может оказаться недостаточно для защиты личной информации.

При этом функция, судя по найденным сведениям, станет дополнительным инструментом, а не заменой стандартного сброса настроек. Последний по-прежнему позволит быстро подготовить устройство к дальнейшему использованию, тогда как новая функция будет предназначена для более тщательной очистки памяти.

Пока компания не сообщила, когда именно функция появится в One UI 9.5 и какие устройства получат поддержку этой возможности.

Источник: SamMobile