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Apple может вернуть в iPhone 20 Pro изогнутый экран, от которого Samsung когда-то отказалась, а Galaxy S27 Ultra, наоборот, лишится фирменного вертикального расположения камер. Два главных конкурента готовят перемены, которые фактически меняют их привычный дизайнерский облик.

Для iPhone 20 Pro прогнозируют дисплей с изгибами по четырём сторонам. Такое решение должно визуально убрать рамки по краям корпуса, создав эффект цельной стеклянной поверхности. Samsung использовала похожую концепцию в прежних Galaxy Edge, но позднее отказалась от неё из-за неудобств при использовании и искажений изображения на изгибах.

Samsung тем временем готовит более заметную перемену задней панели Galaxy S27 Ultra. Вместо отдельных вертикально расположенных объективов может появиться крупная горизонтальная площадка, напоминающая оформление iPhone. Это одно из самых узнаваемых дизайнерских решений серии Galaxy Ultra, которое компания сохраняла несколько поколений. Новая компоновка также потенциально освободит место внутри корпуса для более ёмкой батареи, хотя такая связь пока остаётся предположением.

Получается необычная ситуация: Apple возвращается к конструкции, от которой отказались конкуренты, а Samsung отходит от собственного узнаваемого оформления. Обе компании пока не подтвердили изменения. Если утечки окажутся верными, флагманы 2027 года получат не просто очередное обновление внешности, а заметный отход от привычного дизайна двух ведущих смартфонных брендов.

PhoneArena+2

Источник: phonearena