Корона флагмана зашаталась: Motorola Signature 27 бросил вызов Galaxy S26 Ultra на равных по цене

Motorola Signature 27 бросил вызов Samsung Galaxy S26 Ultra в битве за звание самого технологичного Android-флагмана. При одинаковой цене $1599,99 Motorola предлагает новый 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, необычную систему камер с 200-мегапиксельным перископическим модулем и экран с заявленной яркостью до 12 000 нит. Samsung отвечает двумя телефотокамерами, стилусом S Pen и дисплеем с функцией защиты от посторонних взглядов.

Главная техническая интрига — производительность. По данным Qualcomm, новый Snapdragon превосходит Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Galaxy S26 Ultra на 13% по мощности CPU и на 44% по графике. Motorola также переработала охлаждение ArcticMesh: испарительная камера стала на 40% больше, чем у предыдущего Signature. Однако реальное преимущество в длительных нагрузках ещё предстоит проверить независимыми тестами.

В камерах производители пошли разными путями. Samsung установил основной сенсор на 200 Мп и две телефотокамеры с оптическим увеличением 3x и 5x. Motorola, напротив, отвела 200 Мп перископическому модулю с трёхкратным оптическим зумом, а основную камеру построила на 50-мегапиксельном Sony LYTIA L910 с технологией LOFIC, которая помогает сохранять детали в пересвеченных и тёмных участках кадра. Дополнительно Signature 27 получил отдельный EVS Action Sensor для съёмки быстрого движения при слабом освещении.

У Samsung остаются серьёзные козыри: более высокое разрешение 6,9-дюймового экрана, Privacy Display, S Pen и две оптические ступени приближения. Motorola противопоставляет им поддержку Dolby Vision, пиковую яркость до 12 000 нит и более современную аппаратную платформу. При одинаковой стоимости версий на 512 ГБ выбор превращается в столкновение двух подходов к флагманам. Но определить победителя без независимого сравнения камер, экранов и производительности пока нельзя.

Источник: gizmochina