Компания OnePlus рассматривает возможность замены предустановленных приложений «Google Телефон» и «Google Календарь» на фирменные аналоги в прошивке ColorOS 17. Об этом представители бренда сообщили на официальном форуме OnePlus Community по итогам сессии вопросов и ответов с пользователями.

По данным компании, фирменную звонилку OnePlus планируется адаптировать для большего числа регионов, где ранее из-за локальных законодательных и операторских ограничений на запись разговоров использовалось решение от Google. Кроме того, разработчики изучают интеграцию приложения «Календарь ColorOS» и подготовку ИИ-помощника для работы со снимками AI Photo Agent, однако точные сроки выхода этих инструментов пока не утверждены. При этом пользователи при желании смогут самостоятельно загрузить сервисы Google из магазина Play Store и назначить их по умолчанию.

Также OnePlus раскрыла модель монетизации нейросетевых функций в ColorOS 17: базовые инструменты останутся бесплатными, а для ресурсоемких ИИ-задач введут бесплатные квоты на расчетный период. После исчерпания лимита владельцы смартфонов смогут либо оплатить дополнительный пакет запросов, либо дождаться автоматического обновления квоты в следующем периоде, при этом точная стоимость и объем бесплатных лимитов пока не названы.

Источник: shiftdelete