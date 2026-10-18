Компания Huawei планирует представить новую доступную линейку смартфонов с чипом Kirin

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| Новость | Смартфоны и телефоны

По сообщениям, компания Huawei планирует представить новый бренд смартфонов под названием Starlight (или Xingmang для китайского рынка). Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что устройства этой линейки смартфонов Huawei предложат доступную стоимость.

HarmonyOS
HarmonyOS
Автор: Huawei Источник: www.harmonyos.com

Согласно данным инсайдера, компания ведет разработку нескольких моделей новой линейки смартфонов, включая одно устройство с активной системой охлаждения. Ожидается, что в смартфонах линейки Starlight будут использоваться процессоры Huawei Kirin 8-й или 9-й серий.

Huawei уже имеет четыре основные линейки смартфонов: Mate и Pura для премиального сегмента рынкак, Nova для пользователей ценящих фотовозможности, и Enjoy как самое бюджетное предложение.

На рынке отсутствует специализированная линейка Huawei, ориентированная на средний ценовой сегмент и производительность, где доминируют компании Redmi, iQOO и Realme. Линейка смартфонов Starlight от Huawei призвана заполнить эту нишу.

Huawei Starlight
Huawei Starlight
Автор: Digital Chat Station Источник: www.gizmochina.com

Выпуск доступной линейки смартфонов позволит Huawei расширить аудиторию своих чипов Kirin. Использование менее дорогих процессоров снизит стоимость устройств, а увеличение продаж устройств с HarmonyOS увеличит число пользователей и разработчиков.

Программная экосистема Huawei уже обладает значительной пользовательской базой: более 90 миллионов устройств работают на HarmonyOS 6 и 7, а каталог приложений ОС постоянно пополняется. HarmonyOS также занимает третье место в мире среди операционных систем.

Источник: gizmochina

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