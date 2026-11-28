Samsung разрабатывает сразу две новые возможности для приложения «Камера», которые могут дебютировать в будущих смартфонах Galaxy S27. Их обнаружили в программном коде бета-версии One UI 9.5, выпущенной для семейства Galaxy S26. Одно из нововведений связано с искусственным интеллектом и распознаванием окружающих объектов, а другое позволит автоматически создавать портреты с размытым фоном.

Первая функция получит название Vision и станет отдельным режимом съемки. После его включения смартфон сможет анализировать изображение с камеры и формировать текстовое описание того, что находится перед пользователем. Затем можно будет обратиться к искусственному интеллекту за дополнительными сведениями об увиденном или попросить перевести обнаруженный текст. Для ответов на вопросы предполагается использовать Gemini, а за перевод будет отвечать собственная разработка Samsung.

По сути, компания хочет перенести возможности распознавания окружающего мира непосредственно в приложение «Камера», чтобы пользователям не приходилось каждый раз запускать отдельные сервисы. Похожие инструменты уже есть у конкурентов, однако Samsung собирается объединить их с привычным интерфейсом съемки.

Вторая разработка называется «Автоматический портрет». Она сможет самостоятельно определять в кадре людей и домашних животных, после чего применять размытие заднего плана. Если потребуется, эффект можно будет активировать самостоятельно и настроить его интенсивность. Таким образом, для создания портретного снимка пользователю не придется вручную выбирать соответствующий режим.

Пока обе функции находятся в разработке и не работают даже на Galaxy S26. Более того, найденные программные данные указывают на возможную несовместимость с аппаратной частью нынешнего поколения смартфонов. Поэтому полноценного появления этих возможностей стоит ожидать уже в серии Galaxy S27, которую компания, предположительно, представит в начале следующего года.

Источник: Gsmarena