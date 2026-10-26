Как первый складной iPhone Duo повлиял на интерес к Samsung Galaxy Fold8: продажи складных смартфонов в Европе выросли на 45%

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Продажи складных смартфонов Samsung в Европе за девять недель оказались на 45% выше, чем у предыдущего поколения за такой же период годом ранее. Наибольший интерес покупателей пришелся на Fold8 и Fold8 Ultra. Одновременно выросло внимание к складным устройствам в целом, чему мог способствовать выход на этот рынок компании Apple.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Одной из причин интереса к таким смартфонам остается возможность пользоваться двумя форматами экрана. В сложенном состоянии устройство удобно носить с собой, а после раскрытия оно превращается в подобие небольшого планшета. Это позволяет комфортнее читать, смотреть видео, играть и выполнять рабочие задачи.

Высокий спрос уже повлиял на планы Samsung по выпуску устройств. Компания увеличила производство Fold8, чтобы обеспечить поставки на фоне растущего интереса покупателей.

Изменения заметны и по поисковым запросам. Согласно приведенной статистике Google, в сентябре количество запросов о складных смартфонах Samsung в Европе выросло более чем на 260%. Эти даты совпали с презентацией первого складного смартфона Apple под названием iPhone Duo.

Таким образом, появление устройства Apple могло привлечь дополнительное внимание к складным моделям других производителей. Ранее аналитики также предполагали, что выход такого смартфона поможет сделать складной формат более популярным среди широкой аудитории.

При этом запуск iPhone Duo сопровождается проблемами. На фоне нехватки устройств первые покупатели также сообщают о неисправностях: некоторые жалуются на трещины на экране, посторонние звуки при работе шарнира и появление заметной складки после нескольких раскрытий.

Samsung выпускает складные смартфоны уже несколько лет, поэтому у компании накопился значительный опыт разработки таких устройств. Однако насколько надежнее оказались новые модели, можно будет оценить по мере их дальнейшего использования.

Источник: Gagadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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