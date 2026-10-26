iPhone Duo разобрали до винтов: две батареи, необычный шарнир и сложный ремонт экрана

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Складной iPhone Duo получил две отдельные батареи общей ёмкостью 4883 мА·ч, а его шарнир скрывает сложную систему шестерёнок, пружин и подвижных металлических элементов. Устройство разобрали специалисты по ремонту электроники, чтобы изучить конструкцию первого складного смартфона Apple и выяснить, какие детали получится заменить без полного демонтажа аппарата.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Особенно интересна система крепления аккумуляторов: специальный клей ослабляет сцепление под воздействием электрического тока, поэтому батареи можно извлечь без опасного поддевания и изгибания. Основная ячейка имеет ёмкость 2962 мА·ч, дополнительная — 1921 мА·ч. При этом смартфон продолжает работать, даже если отключить одну из батарей.

Внутри iPhone Duo установлена переработанная системная плата без привычной для многих предыдущих iPhone двухслойной компоновки. Процессор A20 Pro соседствует с 12 ГБ оперативной памяти и испарительной камерой охлаждения. Разъём USB-C выполнен отдельным модулем, поэтому его замена должна быть проще ремонта гибкого внутреннего дисплея.

Самой сложной операцией остаётся обслуживание складного экрана и шарнира. Чтобы добраться до внутренних компонентов, мастерам приходится снимать внешнюю панель и дисплей, а гибкая OLED-матрица закреплена множеством клеевых соединений и связана с тонкими шлейфами. Специалисты iFixit, отдельно изучившие конструкцию шарнира, оценили ремонтопригодность iPhone Duo в 5 баллов из 10 — это лучший результат среди складных смартфонов, которые они разбирали, но замена внутреннего экрана по-прежнему остаётся трудоёмкой задачей.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 494 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11915 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.