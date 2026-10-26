iPhone Duo разобрали до винтов: две батареи, необычный шарнир и сложный ремонт экрана

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Складной iPhone Duo получил две отдельные батареи общей ёмкостью 4883 мА·ч, а его шарнир скрывает сложную систему шестерёнок, пружин и подвижных металлических элементов. Устройство разобрали специалисты по ремонту электроники, чтобы изучить конструкцию первого складного смартфона Apple и выяснить, какие детали получится заменить без полного демонтажа аппарата.

Особенно интересна система крепления аккумуляторов: специальный клей ослабляет сцепление под воздействием электрического тока, поэтому батареи можно извлечь без опасного поддевания и изгибания. Основная ячейка имеет ёмкость 2962 мА·ч, дополнительная — 1921 мА·ч. При этом смартфон продолжает работать, даже если отключить одну из батарей.

Внутри iPhone Duo установлена переработанная системная плата без привычной для многих предыдущих iPhone двухслойной компоновки. Процессор A20 Pro соседствует с 12 ГБ оперативной памяти и испарительной камерой охлаждения. Разъём USB-C выполнен отдельным модулем, поэтому его замена должна быть проще ремонта гибкого внутреннего дисплея.

Самой сложной операцией остаётся обслуживание складного экрана и шарнира. Чтобы добраться до внутренних компонентов, мастерам приходится снимать внешнюю панель и дисплей, а гибкая OLED-матрица закреплена множеством клеевых соединений и связана с тонкими шлейфами. Специалисты iFixit, отдельно изучившие конструкцию шарнира, оценили ремонтопригодность iPhone Duo в 5 баллов из 10 — это лучший результат среди складных смартфонов, которые они разбирали, но замена внутреннего экрана по-прежнему остаётся трудоёмкой задачей.

Источник: gizmochina