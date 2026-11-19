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Apple сохранит дисплей первого iPhone Air в следующем поколении смартфона, несмотря на подготовку к запуску новой модели. Компания рассчитывает использовать уже произведённые OLED-панели, а выпуск iPhone Air 2 поручит единственному поставщику — Samsung Display. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews со ссылкой на источники в отрасли.

Массовое производство экранов для iPhone 18 и iPhone Air 2 должно начаться в конце декабря 2026 года или январе 2027-го. LG Display и Samsung Display готовят панели для стандартного iPhone 18, тогда как за дисплеи Air 2 будет отвечать только Samsung. Выход новых смартфонов ожидается весной 2027 года, ориентировочно в марте.

Переносить в новую модель экран не станут: iPhone Air 2, по имеющимся данным, получит 6,5-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 2736 x 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью HDR до 3000 нит. Это те же характеристики, что и у нынешнего iPhone Air. Ограниченные заказы на новые панели объясняются невысокими продажами первого поколения и желанием Apple использовать накопленные запасы комплектующих.

При этом полностью без обновлений смартфон не останется. Ему приписывают более современный процессор, сверхширокоугольную камеру и увеличенную батарею. Получается необычная ситуация: внутренние компоненты Air 2 могут заметно измениться, но один из самых заметных элементов устройства — экран — останется прежним.

Источник: etnews