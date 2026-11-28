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Второе поколение тонкого смартфона Apple, похоже, не получит стереозвук и не станет тоньше нынешней модели. По данным корейского блогера yeux1122, ссылающегося на источники в цепочке поставок, iPhone Air 2 сохранит корпус прежней толщины — около 5,6 мм — и единственный динамик. Это означает, что Apple не собирается устранять сразу два заметных компромисса первого поколения.

Особенно интересно расхождение с предыдущими утечками. В октябре сообщалось, что Apple уменьшит толщину смартфона с 5,64 до 5,2 мм. Теперь эта перспектива оказалась под вопросом. По версии нового источника, размещение дополнительной камеры усложняет компоновку внутренних компонентов и может потребовать увеличения выступающего блока на задней панели.

При этом iPhone Air 2 всё-таки должен получить сверхширокоугольную камеру в дополнение к основной и аккумулятор увеличенной ёмкости. Именно эти изменения ранее называли главными улучшениями модели. Однако отсутствие стереодинамиков означает, что один из наиболее заметных недостатков дорогого тонкого смартфона останется даже во втором поколении.

Apple пока не подтверждала характеристики и сроки выхода iPhone Air 2. Его появление ожидается в 2027 году. Получается довольно необычное обновление: камера и автономность должны стать лучше, но конструктивные ограничения тонкого корпуса по-прежнему будут диктовать компромиссы.

Источник: phonearena