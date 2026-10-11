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Компания Infinix назначила презентацию игрового смартфона GT 50 Pro в Индии на 27 октября 2026 года. До этого модель уже вышла на международный рынок в апреле, но индийским покупателям пришлось ждать отдельного запуска. Дату анонса компания раскрыла после кампании Game Together, в которой пользователи помогали приблизить объявление через сайт производителя.

GT 50 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, а для управления в играх предусмотрены чувствительные к нажатию боковые триггеры. Система охлаждения должна помогать отводить тепло при продолжительной нагрузке.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную на 30 Вт. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией, также установлены сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная на 13 Мп. Международная версия предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного накопителя, однако окончательные конфигурации и цены для Индии нужно уточнять по мере выхода местных объявлений.

Источник: gizmochina