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Huawei раскрыла комплектации Mate 90 Air перед презентацией 24 ноября. Смартфон появится в трёх цветах, но пока в каталоге производителя обнаружились только две версии памяти. Вариант с 16 ГБ оперативной памяти, о котором говорили утечки, в перечень не попал.

На Vmall появились золотисто-розовая, серебристая и чёрная версии. Покупателям предложат 12 ГБ оперативной памяти с накопителем на 256 или 512 ГБ. Зелёный корпус, фигурировавший в предварительных сообщениях, пока тоже не подтверждён.

Mate 90 Air получит тонкий корпус, изогнутые края переднего и заднего стекла и крупный круглый блок с тремя камерами и датчиком цветопередачи Red Maple. Среди ожидаемых характеристик — 7-дюймовый экран с разрешением 1,5K, процессор Kirin 9030 и аккумулятор ёмкостью около 6800 мА·ч. Также утечки приписывают модели проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Предшественник Mate 70 Air имел корпус толщиной 6,6 мм и батарею на 6500 мА·ч. Новая модель, по предварительным данным, увеличит ёмкость аккумулятора, не отказываясь от идеи тонкого корпуса. Окончательные характеристики и цену Huawei раскроет 24 ноября.

Источник: gizmochina