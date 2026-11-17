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Huawei открыла предзаказ на OSTA O1 Pro, но максимальную версию смартфона сделала доступной только в одном цвете. Конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ предложат исключительно в фиолетовом исполнении. Покупателям чёрной и белой моделей придётся довольствоваться 12 ГБ ОЗУ.

Всего предусмотрено четыре варианта памяти. Чёрный и белый OSTA O1 Pro получат накопители на 256 или 512 ГБ, а фиолетовый — на 512 ГБ или 1 ТБ. Почему Huawei привязала самую производительную конфигурацию к определённой расцветке, пока не объясняется. Цена смартфона также остаётся неизвестной.

При этом OSTA O1 Pro выделяется не только памятью. Смартфон получит широкоформатный LTPS-экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Ширина рамок со всех четырёх сторон составит около 1,05 мм. За производительность будет отвечать процессор Kirin 9030S.

По предварительным данным, основная камера получит сенсор на 200 Мп, а перископический модуль — 50 Мп с оптическим увеличением 3,7x. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку. Корпус толщиной 6,68 мм будет весить около 200 г. Полную спецификацию и стоимость Huawei раскроет 20 ноября, когда состоится официальная презентация новинки.

Источник: gizmochina