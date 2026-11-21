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HONOR продвинулась в разработке смартфона с аккумулятором на 13 300 мА·ч: новая батарея прошла китайскую сертификацию 3C. Документы раскрыли не только её ёмкость, но и напряжение, запас энергии и участников производства. Это уже конкретная техническая спецификация, а не просто сообщение о пробном выпуске необычно крупного аккумулятора.

Батарея получила обозначение HB6674118ELW-C. Её номинальное напряжение составляет 3,72 В, ограничение напряжения зарядки — 4,55 В, а запас энергии достигает 49,48 Вт·ч. Сертификат выдали 6 ноября 2026 года по стандарту GB 31241-2022. Заявителем выступила Dongguan Amperex Technology Limited (ATL), производителем указана HONOR Terminal Co., Ltd., а выпускать аккумуляторы будет Dongguan Xinnengde Technology Co., Ltd.

Разница между 13 300 и 13 500 мА·ч объясняется разными методами указания ёмкости. Первое значение приведено в сертификационных документах как номинальное, второе — ожидаемая типичная ёмкость, которую производители обычно указывают в характеристиках смартфонов. Если HONOR сохранит этот показатель в серийном устройстве, батарея окажется примерно на 12% ёмче аккумуляторов на 12 070 мА·ч, установленных в WIN RT 2 и WIN Turbo 2.

По данным инсайдеров, аккумулятор разрабатывают для смартфона среднего класса с экраном диагональю около 7 дюймов. Среди возможных кандидатов называют HONOR Power 3 и X90 Pro Max, однако сертификационные документы не содержат названия устройства. Не раскрыты также мощность быстрой зарядки, габариты батареи и масса будущего смартфона. Сам факт получения сертификата 3C не означает, что аппарат уже готов к выходу на рынок.

Источник: ithome