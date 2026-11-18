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Смартфоны Honor 700 получат необычный аксессуар для мобильной фотографии — внешний телеобъектив G200. С ним производитель обещает 15-кратное увеличение при съёмке концертов и выступлений. Это позволит получать крупные планы артистов даже с дальних рядов, не ограничиваясь возможностями встроенной камеры.

Поддержку G200 получат сразу три модели: Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S. Для серии это отдельный шаг в развитии камер: вместо очередного программного режима компания предлагает дополнительную оптику, расширяющую возможности съёмки.

Все три смартфона также оснастят аккумуляторами ёмкостью 9000 мА·ч и дополнительным задним экраном. Он позволит делать селфи на основную камеру, использовать ИИ-функции и выводить уведомления. Размер этого дисплея, по данным инсайдера WHYLAB, составит 1,72 дюйма. Презентация серии Honor 700 запланирована на 23 ноября.

Источник: ithome