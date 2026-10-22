Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания HMD выпустила специальную версию кнопочного телефона 2660 Flip для пожилых людей. Модель получила название Senior Edition и встроенного голосового помощника Mary, с которым можно разговаривать без установки приложений. Продажи устройства уже начались в Великобритании по цене 79,99 фунта стерлингов (примерно 8500 рублей).

Главное отличие HMD 2660 Flip Senior Edition от обычной раскладушки — искусственный интеллект, разработанный совместно с inTouch. Mary предназначена для голосового общения и предлагает пользователям беседы на различные темы, рассказы и упражнения на развитие памяти.

ИИ-собеседник адаптирован для общения с пожилыми людьми. Он произносит фразы в спокойном темпе, использует простые слова и не прерывает разговор при длительных паузах. Кроме того, Mary запоминает информацию из предыдущих диалогов, чтобы учитывать её при последующем общении.

Вызвать виртуального собеседника можно непосредственно из меню телефона. Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт и нажать кнопку звонка.

Владельцам устройства предоставляют пять часов бесплатного общения с Mary. Дальнейшее использование оплачивается отдельно — 19,90 евро ежемесячно (около 1900 рублей). Подписка не возобновляется автоматически и не влияет на работу остальных функций телефона.

Аппаратная часть осталась без изменений. HMD 2660 Flip Senior Edition получил два дисплея: внутренний диагональю 7,1 см и внешний диагональю 4,5 см. Телефон оборудован крупной физической клавиатурой и съёмной батареей на 1450 мА·ч.

Модель поддерживает две SIM-карты, мобильную связь 4G и голосовые вызовы VoLTE. В качестве программной платформы используется S30+.

Новая версия HMD 2660 Flip доступна только в чёрном цвете. Сведения о сроках начала продаж кнопочного телефона с ИИ-помощником Mary за пределами Великобритании пока не приводятся.

Источник: 4pda