HMD представила кнопочный телефон 2660 Flip с искусственным интеллектом Mary для пожилых людей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания HMD выпустила специальную версию кнопочного телефона 2660 Flip для пожилых людей. Модель получила название Senior Edition и встроенного голосового помощника Mary, с которым можно разговаривать без установки приложений. Продажи устройства уже начались в Великобритании по цене 79,99 фунта стерлингов (примерно 8500 рублей).

Главное отличие HMD 2660 Flip Senior Edition от обычной раскладушки — искусственный интеллект, разработанный совместно с inTouch. Mary предназначена для голосового общения и предлагает пользователям беседы на различные темы, рассказы и упражнения на развитие памяти.

ИИ-собеседник адаптирован для общения с пожилыми людьми. Он произносит фразы в спокойном темпе, использует простые слова и не прерывает разговор при длительных паузах. Кроме того, Mary запоминает информацию из предыдущих диалогов, чтобы учитывать её при последующем общении.

Автор: HMD Источник: gb.shop.hmd.com

Вызвать виртуального собеседника можно непосредственно из меню телефона. Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт и нажать кнопку звонка.

Владельцам устройства предоставляют пять часов бесплатного общения с Mary. Дальнейшее использование оплачивается отдельно — 19,90 евро ежемесячно (около 1900 рублей). Подписка не возобновляется автоматически и не влияет на работу остальных функций телефона.

Автор: hmd Источник: gb.shop.hmd.com

Аппаратная часть осталась без изменений. HMD 2660 Flip Senior Edition получил два дисплея: внутренний диагональю 7,1 см и внешний диагональю 4,5 см. Телефон оборудован крупной физической клавиатурой и съёмной батареей на 1450 мА·ч.

Модель поддерживает две SIM-карты, мобильную связь 4G и голосовые вызовы VoLTE. В качестве программной платформы используется S30+.

Новая версия HMD 2660 Flip доступна только в чёрном цвете. Сведения о сроках начала продаж кнопочного телефона с ИИ-помощником Mary за пределами Великобритании пока не приводятся.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 151 0
Автор Derbi Рейтинг +4.00
Блог Смартфоны и телефоны 831 11868 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда девается электричество, которое не израсходовали

Электричество в энергосистеме живёт по жёсткому правилу. Его нужно вырабатывать практически столько же, сколько потребляют в каждый конкретный момент. Но ночью спрос на электроэнергию падает,...

Арахис цветёт над землёй, а будущие плоды сам отправляет под землю: как растение делает это без помощи человека

Арахис легко принять за растение, у которого «орехи» просто формируются на корнях, как картофельные клубни. На самом деле всё устроено гораздо страннее. Его жёлтые цветки раскрываются над землёй и...

Обзор Fnirsi LPM-10C: чем он лучше LPM-10A и стоит ли переплачивать?

Fnirsi LPM-10A уже побывал у меня на тестировании и оставил хорошее впечатление. Теперь пришло время познакомиться со старшей моделью LPM-10C. Внешне и по основным возможностям приборы очень...

Как отличить настоящий мёд от подделки, если даже густота и запах могут обмануть?

Мёд тянется за ложкой, пахнет цветами и постепенно засахаривается — кажется, перед нами натуральный продукт. Но ни один из этих признаков не гарантирует подлинность: сироп с добавками...