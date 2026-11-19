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Компания Caviar представила серию необычных смартфонов Most Wanted, дизайн которых отсылает к атмосфере Grand Theft Auto VI. В коллекцию вошли четыре модели на базе устройств Apple и Samsung. Каждая получила индивидуальное оформление с использованием титана, золота и других дорогих материалов. При этом официальной лицензии Rockstar Games у производителя нет.

Основой для дизайна стала эстетика Майами, который послужил прототипом вымышленного Вайс-Сити из серии GTA. В оформлении устройств использованы пальмы, золотые элементы, яркие цвета и символика, напоминающая о криминальной тематике игры.

Две версии iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили названия Neon Vice Edition и Gangster Edition. Первая выполнена в розовых тонах, вторая сочетает черный и золотой цвета. Отдельную версию Pink Alligator Edition подготовили для складного iPhone Duo: ее задняя панель отделана розовой кожей аллигатора.

Четвертой новинкой стал Galaxy Z Fold8 Ultra Ocean Drive с преимущественно золотистым оформлением. На задних панелях нескольких устройств также появились шесть звезд розыска — отсылка к максимальному уровню преследования в играх Grand Theft Auto.

Стоимость смартфонов составляет от 11 130 до 15 630 долларов в зависимости от модели и объема памяти. Каждую версию выпустят тиражом всего 19 экземпляров. Заказать устройства можно на официальном сайте производителя.

Источник: Notebookcheck