Google вернула в Android 17 функции, которые ранее сама убрала: блокировка приложений, всплывающие окна и другое

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google выпустила третью бета-версию Android 17 QPR3 для смартфонов Pixel. Новая сборка появилась спустя непродолжительное время после начала тестирования обновления. Разработчики устранили 26 ошибок, а также вернули несколько возможностей, которые временно отсутствовали в предыдущих версиях системы.

Автор: Triyansh Gill Источник: unsplash.com

Одно из заметных изменений — возвращение встроенной блокировки приложений. С ее помощью можно закрыть доступ к отдельным программам, используя способ разблокировки самого смартфона. Отдельный пароль или PIN-код для каждой программы установить нельзя.

Кроме того, компания восстановила размытие элементов на экране блокировки. Этот эффект снова применяется к уведомлениям и элементам управления. Еще одно нововведение касается многозадачности: теперь запускать приложения во всплывающих окнах можно непосредственно из меню последних программ. Это изменение особенно актуально для тех, кто использует сторонние оболочки рабочего стола. В панели быстрых настроек также появилась отдельная кнопка запуска камеры. Небольшое изменение коснулось и будильника: теперь время его срабатывания на экране блокировки отображается с обозначением AM или PM.

Значительная часть обновления посвящена исправлению ошибок. В частности, компания устранила проблемы с зависанием смартфонов, самопроизвольным включением дисплея, некорректной работой уведомлений и анимации интерфейса. Исправлены также сбои при переключении между приложениями, использовании всплывающих окон и подключении к некоторым сетям Wi-Fi. Всего в списке изменений указано 26 исправлений.

Обновление распространяется по воздуху на совместимые устройства, владельцы которых участвуют в программе бета-тестирования Android.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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